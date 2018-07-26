Azino777 заняло первое место среди роликов платной рекламы

Mail.ru Group и Рекламные ролики онлайн-казино Azino777 хотя бы раз в месяц смотрел каждый пятый взрослый житель крупных городов России , подсчитала исследовательская компания Mediascope по итогам первой половины 2018 г. На долю этого казино пришлось 7,1% всех показов рекламных роликов в рунете (данные по пользователям настольных компьютеров в возрасте 12–64 лет в городах с населением более 100 000 человек). В результате Azino777 стало крупнейшим рекламодателем рунета на рынке онлайн-видео, обогнав международные корпорации PepsiСо и Mars, а также крупнейшие интернет-холдинги «Яндекс» Google . Еще немного — и в топ-10 попадет другое онлайн-казино, Admiral X, которое сейчас занимает 11-е место в рейтинге Mediascope.

Азартные игры в интернете запрещены российским законодательством с 2006 г., доступ к таким сайтам должен блокироваться, их владельцам грозят штрафы и лишение свободы. Сам Azino777.com и сотни связанных с ним сайтов находятся в реестре Роскомнадзора — доступ к ним в рунете ограничен. Но владельцы казино создают новые сайты, через которые пользователи могут делать ставки. Доступ к admiral-x.net свободен, убедились «Ведомости»

Azino777 стало широко известно после того, как начало массово размещать свои ролики в нелегальных копиях фильмов. В самом известном ролике казино снялся рэпер Витя АК-47, который поет «Азино три топора, началась игра». Компания не раскрывает своих владельцев и финансовые показатели. На запрос «Ведомостей» представители Azino777 и Admiral X не ответили.

По данным Mediаscope, среди крупнейших площадок, на которых идет реклама Azino777, — kino-hd1080.ru, lostfilmhd.ru, zhinka.tv, kino-online.tv, hd-720.biz. На всех этих сайтах размещены нелегальные копии фильмов, часть из них уже заблокированы Роскомнадзором.

По данным ассоциации IAB Russia, в 2017 г. рекламодатели потратили на размещение своих видеороликов в рунете 8,2 млрд руб. — на четверть больше, чем годом ранее. Видеореклама — один из самых быстрорастущих сегментов интернет-рекламы в России.

Mediascope не оценивает, сколько тратит тот или иной рекламодатель на продвижение. Скорее всего, часть размещений Azino777 получило по своей партнерской программе Azino Money — казино делится с площадками, которые его рекламируют, доходами от приведенных клиентов. Другим площадкам казино платит и тратит на это очень солидные суммы — сотни миллионов рублей в год, знает сотрудник одной из рекламных компаний.

При этом реклама онлайн-казино запрещена, контролирует это Федеральная антимонопольная служба . Ее представитель сообщил «Ведомостям», что служба регулярно пресекает распространение рекламы организаторов игр, но ролики именно Azino777 не проверяла, поскольку жалоб на эту компанию не поступало.