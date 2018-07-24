Azino777: как онлайн-казино повышало узнаваемость бренда

Блокировки бесполезны, а технические возможности всегда найдутся — по такому принципу живут онлайн-казино, чью рекламу можно увидеть на многочисленных пиратских ресурсах. Пару лет назад благодаря агрессивному продвижению прославилось JoyCasino — сервис активно сотрудничал со студиями «озвучки», поэтому все любители «экранок» знали о проблемах с доступом к сайту и способах их решения.

Coca-Cola и Теперь из каждого нелегального онлайн-кинотеатра доносится «Азино-три-топора». Вирусный ролик с рэпером АК47 поднял Azino777 на 14-е место в рейтинге крупнейших рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы на российском рынке. В нем нелегальное казино обошло «Яндекс» МТС : по данным Mediascope, в среднем в прошедшем году рекламу Azino777 видели 3,09 млн человек в месяц.

Взлет Azino777 связан с грамотной маркетинговой стратегией, в которой попытался разобраться журнал РБК. За счет продуманного продвижения онлайн-казино смогло выделиться на фоне множества конкурентов. То же JoyCasino или «Вулкан» давно размещали рекламу у «пиратов», но она была утилитарной: в основном повторялись адреса сайтов-зеркал. Azino777 сначала копировало конкурентов, затем пересмотрело подход к продвижению.

Вместо того, чтобы надоедать пользователю рекламой с повторяющимся адресом сайта, Azino777 решило создать вирусный трек. Его продвижение обеспечила партнерская программа Azino Money — отдельный портал, входящий в Azino Group. В партнерской программе регистрируются администраторы сайтов, которые планируют рекламировать Azino. Здесь они могут выбрать баннеры и ролики. В частности, многие встраивают музыкальный клип непосредственно в пиратские версии фильмов на русском языке.

Azino Money публикует TOP-10 рекламных площадок по доходам в месяц: суммы колеблются от 7,3 млн до 16 млн руб. По оценке производителей софта для онлайн-казино, обычно в первой десятке крупные сайты с пиратскими фильмами и трафиком около 35 млн пользователей в месяц, а средний сайт с пиратским контентом имеет трафик до 5 млн пользователей в месяц и получает от рекламы казино до 800 тысяч рублей.

Сейчас через поисковые системы можно найти около 100 сайтов, работающих с Azino Money. Партнеры получают 30% ставок пришедших от них игроков, то есть месячный объем ставок тех, кто пришел через партнерскую программу, составляет не менее 600 млн руб. Общий объем ставок выше как минимум на 30−40%, так как люди идут из соцсетей, узнают о казино через сарафанное радио и из других источников, утверждает маркетолог одного из онлайн-казино.

Зарабатывать Azino777 не мешают ни запреты, ни блокировки. В Роскомнадзоре сообщили, что в прошлом году ведомство заблокировало более 50 ресурсов, связанных с Azino777, в текущем году — еще около 350. В Федеральной налоговой службе (ФНС) в 2017 году приняли более 30 решений о блокировке сайтов Azino777 и 250 — в 2018-м, большинство заблокированных страниц представляют собой «зеркала». В МВД в 2017—2018 годах поступило восемь обращений граждан о проверке и блокировке сайтов и рекламы Azino777.

Кроме того, крупные легальные операторы блокируют IP-адреса игроков из стран, в которых гемблинг запрещен, например российские IP. Но игроки всегда могут использовать VPN, а серые казино вроде Azino берут обход блокировки на себя.

Онлайн-казино в России запрещены. Их организация грозит штрафом до 1 млн руб. и заключением на срок до шести лет. Реклама азартных игр карается штрафом до полумиллиона рублей. При этом совокупный объем российского серого рынка онлайн-казино может достигать 1 млрд евро, говорит Иван Монтик, руководитель компании SoftSwiss, разрабатывающей программное обеспечение для азартных онлайн-игр.

Владельцы онлайн-казино заявляют, что заблокировать интернет нереально, а техническая возможность всегда найдется. Поэтому они и продолжают создавать сотни зеркал, регистрировать компании в офшорных зонах и получать международные лицензии на игорный бизнес.