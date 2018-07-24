Представлены новые версии Google Maps, Gmail, Google Drive и Google Photos в стиле Material Design 2.0

Google готовит обновление ряда фирменных приложений для Android в стиле Material Design 2.0, подтвердил дизайнер компании Николо Бьянчино, опубликовав короткий ролик, который к моменту выхода публикации был скрыт автором. AndroidInsider.ru публикует серию скриншотов из видео, демонстрирующих планируемые изменения во внешности сервисов поискового гиганта.

Начнем с Gmail. Угадать в обновленном почтовом клиенте актуальную версию будет настоящим вызовом даже для поклонников оригинального приложения. Во многом это заслуга отсутствующей красной панели в верхней части интерфейса, на которой размещались основные элементы взаимодействия с Gmail для Android.

Обновление Gmail

Обновление «Google Фото»

Интерфейс «Google Фото» претерпел не менее значимое обновление. Google решила отказаться от цветных элементов в оформлении интерфейса, оставив лишь их тонкие контуры, чем серьезно облегчила его. В таком виде приложение смотрится более чем свежо и непринужденно, призывая протестировать его, чтобы узнать обо всех особенностях.

Обновление Google Maps

То же самое произошло с Google Drive и Google Maps. Их интерфейс избавился от навязчивых шрифтов, толстых контурных линий и ярких цветных элементов, добавлявших ему тяжести. Особенно похорошела веб-версия фирменных карт Google, которая получилась более округлой по сравнению с угловатым оригиналом, лишившись суровой синей панели с названием искомой местности.

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