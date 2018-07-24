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Патчами для VBScript Microsoft открыла дополнительную уязвимость
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Патчами для VBScript Microsoft открыла дополнительную уязвимость 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Патч для уязвимости удаленного выполнения кода в движке Windows VBScript только усугубил ситуацию, оставив пространство для успешной эксплуатации другой бреши в VBScript. По словам экспертов, в течение двух месяцев злоумышленники могли воспользоваться этой лазейкой.
Эту информацию предоставили исследователи в области кибербезопасности из Qihoo 360. Проблема получила идентификатор CVE-2018-8174, она представляет собой брешь use-after-free в скриптовом движке.
Потенциально эта уязвимость может быть использована для выполнения произвольного кода в контексте текущего пользователя. Проэксплуатировать этот недостаток можно с помощью специальной ловушки, размещенной на веб-странице (если пользователь откроет ее через Internet Explorer), или при открытии вредоносного документа Office.
Юки Чен, эксперт Qihoo 360, утверждает, что эта брешь активно эксплуатировалась киберпреступниками в реальных атаках. Чен передал Microsoft информацию об этом баге, а также код PoC-эксплойта, который поможет разработчикам устранить его.
Как пояснил Чен, первоначальный патч для VBScript, выпущенный корпорацией в мае, не до конца исправил проблему. Более того, исправления от Microsoft открыли другой баг в скриптовом движке.
К счастью, техногигант выпустил обновления в этом месяце. Предполагается, что последние патчи должны решить все проблемы, связанные с движком VBScript.
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