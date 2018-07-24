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В реализациях Bluetooth выявлена опасная уязвимость
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В реализациях Bluetooth выявлена опасная уязвимость 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Специалисты Израильского технологического института обнаружили криптографическую уязвимость (CVE-2018-5383), затрагивающую многочисленные реализации Bluetooth и драйверы ряда производителей, включая Apple, Broadcom, Intel и Qualcomm.
Проблема существует из-за некорректной проверки Bluetooth-устройствами криптографических параметров, используемых при считающихся безопасными соединениями по Bluetooth. В частности, при сопряжении устройства не проверяют должным образом параметры, определяющие эллиптическую кривую, используемые для генерации открытых ключей в рамках алгоритма Диффи — Хеллмана. Данная уязвимость предоставляет возможность злоумышленнику удаленно получить доступ к ключу шифрования, используемому устройством, и перехватить и расшифровать данные, которыми обмениваются гаджеты, или внедрить вредоносные сообщения.
Проблема распространяется на стандарты Bluetooth и Bluetooth LE (паринговые процессы Secure Simple Pairing и Secure Connections).
Как пояснили представители организации Bluetooth Special Interest Group (SIG), курирующей разработку стандартов Bluetooth, для «успешной эксплуатации уязвимости вредоносное устройство должно располагаться в радиусе действия сети двух уязвимых Bluetooth-гаджетов, находящихся в процессе сопряжения». Атакующему потребуется перехватить процесс обмена открытыми ключами и отправить вредоносный пакет устройству-получателю в короткий промежуток времени. Атака работает только в случае, если уязвимости подвержены оба устройства.
Apple, Broadcom, Intel и Qualcomm подтвердили наличие уязвимости в своих драйверах и реализациях Bluetooth. Broadcom и Apple уже выпустили соответствующие исправления, когда Intel и Qualcomm намерены устранить проблему, неизвестно. Устройства Microsoft уязвимости не подвержены, исследователям не удалось выяснить, распространяется ли проблема на ОС Android, устройства Google и ядро Linux.
Протокол Диффи-Хеллмана — криптографический протокол, позволяющий двум и более сторонам получить общий закрытый ключ, используя незащищенный от прослушивания канал связи. Полученный ключ используется для шифрования дальнейшего обмена с помощью алгоритмов симметричного шифрования.
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