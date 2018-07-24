Восстание машин: Google-переводчик начал делать религиозные пророчества

Недавно в приложении Google Translate заметили одну пугающую особенность. Если пользователь захочет сделать перевод с языка маори на английский или русский, программа начнет цитировать библию.

Впервые об этом написали в издании Vice, взяв в качестве примера безобидное слово «dog». Если набрать его в переводчике много раз, то получится связное предложение.

«На часах Судного дня без трех минут двенадцать. Драматические события и люди, которые окружают нас, свидетельствуют о том, что мы невероятно близко к концу света и возвращению Иисуса ».

Такого же содержания перевод будет и на русском языке, но, судя по всему, более корявый, чем на английском.

Подобные же особенности перевода можно встретить, используя сомалийский язык.

«И его длина равнялась ста локтям в один конец».

«В конечном итоге общее число членов племени сыновей Гирсона достигло 150 тыс. человек».

«Поскольку имя бога было написано на еврейском языке, оно было написано на языке еврейской нации».

Впоследствии сотрудник Google Джастин Барр из отдела по связям с общественностью рассказал, что одна бессмыслица порождает другую.

«Google Translate учится на примерах переводов в интернете и не использует «личные сообщения», чтобы совершить перевод. Система даже не имеет доступа к этим сообщениям. Это просто функция ввода бессмыслицы в систему, которая генерирует другую бессмыслицу», — заявил Барр в беседе с изданием Vice.

Кадр из мультфильма «Симпсоны»