«Яндекс. Деньги» обновили дизайн мобильного приложения и добавили чат с поддержкой

Пользователям приложения теперь стало доступно управление главным экраном, где можно добавить три наиболее необходимые функции и выбрать оформление приложения.

Кроме того, разработчики добавили личные настройки для главного экрана, чат с поддержкой в приложении (пока доступен только в Android), простой путь идентификации для новичков, а в версии для iOS появилась платежная визитка, которая позволяет денежный перевод по QR-коду.

В следующих обновлениях, указывает vc.ru, разработчики обещают выполнить другие популярные просьбы пользователей, например, возможность загружать картинку для фона и настраивать цвета иконок, добавить черную тему оформления, логотипы магазинов в истории платежей, отображения точек пополнения кошелька.

Приложение «Яндекс. Деньги» помогает оплачивать сотовую связь, домашний интернет, телевидение, ЖКУ и многие другие услуги. Также в нем можно настраивать автоплатежи, отправлять переводы другим людям, пользоваться скидками и бонусами, а еще выполнять задания и получать за это денежное вознаграждение.

По собственным данным, «Яндекс. Деньги» насчитывают 35 млн пользователей, количество активных пластиковых карт составляет 800 тысяч, виртуальных — 11 млн