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«Яндекс. Деньги» обновили дизайн мобильного приложения и добавили чат с поддержкой
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«Яндекс. Деньги» обновили дизайн мобильного приложения и добавили чат с поддержкой 

RB.ru 3 часа назад
Фото: RB.ru
Пользователям приложения теперь стало доступно управление главным экраном, где можно добавить три наиболее необходимые функции и выбрать оформление приложения.
Кроме того, разработчики добавили личные настройки для главного экрана, чат с поддержкой в приложении (пока доступен только в Android), простой путь идентификации для новичков, а в версии для iOS появилась платежная визитка, которая позволяет денежный перевод по QR-коду.
В следующих обновлениях, указывает vc.ru, разработчики обещают выполнить другие популярные просьбы пользователей, например, возможность загружать картинку для фона и настраивать цвета иконок, добавить черную тему оформления, логотипы магазинов в истории платежей, отображения точек пополнения кошелька.
Приложение «Яндекс. Деньги» помогает оплачивать сотовую связь, домашний интернет, телевидение, ЖКУ и многие другие услуги. Также в нем можно настраивать автоплатежи, отправлять переводы другим людям, пользоваться скидками и бонусами, а еще выполнять задания и получать за это денежное вознаграждение.
По собственным данным, «Яндекс. Деньги» насчитывают 35 млн пользователей, количество активных пластиковых карт составляет 800 тысяч, виртуальных — 11 млн
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