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Google: Только официальное приложение Gmail способно обеспечить защиту ваших данных
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Google: Только официальное приложение Gmail способно обеспечить защиту ваших данных 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Только официальное приложение Gmail способно обеспечить максимальную защиту конфиденциальных данных, сохранив тайну переписки. Это следует из содержания письма, которое Google направляет пользователям, авторизовавшимся в стороннем клиенте с помощью своего почтового адреса.
«Ваша безопасность очень важна для нас, — гласит письмо. — Многие пользователи даже не осознают, что используют неофициальные приложения Gmail на своих устройствах. Такие приложения не могут предложить таких же инструментов для защиты данных, как Gmail».
Почему стоит предпочесть Gmail остальным клиентам
Вот список причин, по которым, по мнению Google, следует пользоваться исключительно официальным клиентом Gmail:
— Gmail не передает данные о вашем местоположении, IP и другие сведения; — Все вложения, которые отправляют и получают пользователи Gmail, проходят автоматическую проверку на вирусы; — Все сообщения, отправляемые через Gmail, подлежат обязательному шифрованию, препятствуя их чтению посторонними.
Кто читает вашу переписку
Ранее Google подтвердила, что доступ к сообщениям пользователей Gmail, кроме них, также могут иметь создатели сторонних почтовых клиентов. По словам представителей Google, в компании тщательно следят за тем, кто может читать ваших сообщения, разрешая делать это только доверенным разработчикам.
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Приложение: Gmail
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