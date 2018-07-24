YouTube ежедневно показывает более 180 млн часов на ТВ экранах

YouTube показывает более 180 млн часов видео на Smart TV и подключенных к ТВ устройствах каждый день, озвучила CEO YouTube Сюзан Вожицки. Она указала эту цифру в блоге в посте, посвященном усилиям сервиса направленным на помощь авторам в монетизации их видеоконтента.

В посте также повторно подчеркнуто, что YouTube видит ежемесячно более 1,9 млрд авторизованных пользователей. Эти данные впервые были озвучены главой YouTube по продуктам Нилом Моаном на Vidcon месяцем ранее.

Также Вожицки раскрыла следующие цифры: действия пользователей, в том числе лайки, комментарии и сообщения в чатах выросли на 60% по сравнению с прошлым годом; вкладка сообщества, доступная авторам с числом подписчиков более 10 тыс., использовалась более чем 6 млн зрителей ежедневно; время онлайн просмотров за 3 года выросло в 10 раз.

Вожицки также использовала пост и сопровождающее видео, чтобы еще раз подчеркнуть новые расширенные опции монетизации, впервые озвученные на Vidcon.

Наконец, она анонсировала планы YouTube по развитию в ближайшем будущем функционала Stories, аналогичного Snapchat, для авторов с числом подписчиков более 10 тыс.

ИСТОЧНИК: Variety