Правительство Зауралья начнет следить за пользователями «ВКонтакте»

Правительство Курганской области намерено приобрести программу, которая позволит следить за пользователями «ВКонтакте». На эти цели власти готовы потратить 250 тысяч рублей. Такая информация в начале недели появилась на официальном сайте госзакупок.

Официально услуга названа «Предоставление права на использование специализированной программы для поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети».

Программа должна работать в онлайне и в автоматизированном режиме искать информацию во «ВКонтакте». Данные будут собираться из открытых групп и со страниц пользователей из Курганской области. Возможна детализация до уровня малых населенных пунктов Зауралья.

С помощью этой программы предлагается проводить исследования контента, размещенного в сообществах и на личных страницах, в профилях: постов, репостов, комментариев и видеозаписей. Также планируется сбор данных всех профилей: демографические признаки, контактные данные и так далее. Любая активность пользователя будет фиксироваться в журнале событий. Помимо этого, программа должна выполнять поиск по списку ключевых слов из словаря, который будет создан самим правительством.