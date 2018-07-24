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В Сеть просочились секретные видео по починке iPhone
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В Сеть просочились секретные видео по починке iPhone 

Мир24 2 часа назад
В Сеть попали видео с инструкциями по ремонту устройств Apple, сообщает портал Motherboard. Ролики были предназначены для внутреннего пользования.
Видео на свой канал YouTube загрузил пользователь Арман Хаджи. В 11 роликах Apple описывается процедура починки устройств с помощью запатентованных инструментов разборки и ремонта.
В частности, на одной из записей показано, как открыть iPhone X и заменить его аккумулятор. Судя по кадрам, сначала удаляются винты возле порта зарядки, а затем iPhone вставляется в устройство, которое использует присоски, чтобы вытащить экран.
Ранее в СМИ просочились снимки первого смартфона от Tesla. На фото изображены передняя и задняя панели устройства под кодовым названием Quadra.
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