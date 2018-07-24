Ещё
Более 45 тыс. пользователей присоединились к программе лояльности карты «Тройка» с 25 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 45 тыс. пользователей присоединились к программе лояльности карты «Тройка» с 25 июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва центр
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«С 25 июня — с момента официального запуска программы лояльности карты «Тройка» к ней присоединились более 45 тыс. пользователей. Это владельцы карты «Тройка», которые зарегистрировались в программе на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении «Город», — сказали в пресс-службе.
В метрополитене напомнили, что программа лояльности доступна пассажирам, которые пользуются билетом «Кошелек» карты «Тройка». Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний. Также бонусы начисляются при пополнении билета «Кошелек» на сумму от 250 руб. — 3% возвращаются на бонусный счет участника программы. При этом все новые пользователи после регистрации получат 3% на бонусный счет от всех пополнений билета «Кошелек» свыше 250 руб., которые они сделали с 13 апреля (с даты заключения договора).
«Согласно статистике, горожане чаще всего получают бонусы за покупки в кафе, аптеках и продуктовых магазинах, а также за пополнение билета «Кошелек» карты «Тройка». Накопленные бонусы можно использовать для пополнения «Кошелька», при этом один бонус равен одному рублю. Цель проекта — создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно», — добавили в пресс-службе.
Добавляется, что использовать бонусы можно, когда пользователь накопит их более 100. Пополнить карту «Тройка» бонусами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Город», здесь же можно уточнить количество накопленных бонусов. После пополнения владельцу карты нужно будет активировать денежные средства, приложив «Тройку» к желтому валидатору. Такие устройства установлены в каждом вестибюле метро. Помимо этого, активировать билет можно и в мобильном приложении «Метро Москвы» для владельцев смартфонов на базе Android.
«Бонусы начисляются в сроки, установленные партнером программы. К проекту уже присоединились более 5 тыс. торговых точек. Среди них такие как торговая сеть «Перекресток», обувные магазины Kari, сеть кофеен «Шоколадница», аптечная сеть «36,6», магазины мужской одежды Kanzler и другие. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте или в мобильном приложении», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
МКБ планирует начать тест системы распознавания документов в мобильном приложении до конца года Мобильная телестудия будет курсировать на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума Информацию о незаконных методах охоты и рыбалки удалили в РФ с 3,3 тыс. сайтов и страниц с ноября 2012 г.
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет138
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками85
Россиян лишат желания иметь валюту61
Тяжелобольная Терехова не может говорить9
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение