МКБ планирует начать тест системы распознавания документов в мобильном приложении до конца года

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

«В нашем банке уже внедрена система распознавания документов. Она используется, например, сотрудниками сети для упрощения заполнения клиентских заявлений. В наших планах также есть идея интегрировать эту систему в мобильный банк для того, чтобы клиент тратил меньше времени на заполнение сложных форм заявок на кредит. Первые пилоты по интеграции планируется сделать уже к концу этого года», — А. Охорзин.