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МКБ планирует начать тест системы распознавания документов в мобильном приложении до конца года
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МКБ планирует начать тест системы распознавания документов в мобильном приложении до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.
«В нашем банке уже внедрена система распознавания документов. Она используется, например, сотрудниками сети для упрощения заполнения клиентских заявлений. В наших планах также есть идея интегрировать эту систему в мобильный банк для того, чтобы клиент тратил меньше времени на заполнение сложных форм заявок на кредит. Первые пилоты по интеграции планируется сделать уже к концу этого года», — А. Охорзин.
Ранее «Рокетбанк» (мобильный банковский сервис — проект группы «Открытие») заявил о внедрении технологии распознавания удостоверяющих документов в мобильное приложение на устройствах на базе iOS и Android. Ввод данных при первичной идентификации новых клиентов по паспорту РФ автоматизируется с помощью решения Smart IDReader.
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