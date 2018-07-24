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Apple назвала лучшие приложения с темным интерфейсом
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Apple назвала лучшие приложения с темным интерфейсом 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple назвала лучшие приложения с темным интерфейсомЕжегодно Apple составляет всевозможные рейтинги приложений в собственном магазине App Store. В этот раз компания добавила новую подборку приложений, озаглавленную как «Есть ли это приложение в черном цвете?»
Подборка включает 16 программ, в которых разработчики предусмотрели темную цветовую схему.
Reader 3 — 379 руб  Bear — бесплатно
Instapaper — бесплатно
Halide Camera — 459 руб  Just Press Record — 379 руб  Twitterrific — бесплатно
Overcast — бесплатно
Polarr Photo Editor — бесплатно
Drafts 5 — бесплатно
Calzy 3 — 229 руб  Wikipedia — бесплатно
Apollo for Reddit — бесплатно
Feedly — бесплатно
GoodTask 3: To Do List — бесплатно
Anybuffer — бесплатно
Fiery Feeds: RSS Reader — бесплатно
Grocery — бесплатно
Speedtest by Ookla — бесплатно
Сам же раздел доступен здесь.
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