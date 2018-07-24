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Google защитила десятки тысяч учетных записей
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Google защитила от взлома десятки тысяч учетных записей 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Ни одна учетная запись, принадлежащая сотрудникам Google, не была взломана с момента введения обязательной двухфакторной аутентификации с использованием физических ключей доступа в 2017 году. Об этом говорится в официальном блоге поискового гиганта. Данный метод защиты позволил на 100% исключить риск несанкционированной утечки данных, обезопасив 85 тысяч сотрудников.
Двухфакторная аутентификация с использованием физического ключа доступа, представляющего собой нечто вроде USB-флешки, является более выигрышной по сравнению с традиционными методами подтверждения личности. Даже если кто-то завладеет логином и паролем от вашей учетной записи, он не сможет авторизоваться в ней, не подтвердив личность с помощью внешнего ключа доступа.
Зачем нужна двухфакторная аутентификация
«С момента введения правила на обязательное использование внешних ключей безопасности мы ни разу не столкнулись с несанкционированным доступом к учетным записям наших сотрудников, — следует из материалов блога. — Данный метод защиты доступен всем желающим, позволяя обезопасить множество приложений и сервисов от злоумышленников».
В отличие от двухфакторной аутентификации с использованием SMS-кодов, которые легко перехватываются, тот же метод с физическим ключом доступа обеспечивает дополнительную защиту, поскольку для взлома аккаунта, защищенного таким ключом, злоумышленникам потребуется физическое обладание им. Это серьезно усложняет задачу, поскольку многие мошенники орудуют именно через Интернет.
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