Минкомсвязь оценила затраты интернет-компаний на «закон Яровой»

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый «пакет Яровой»), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео— и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Под действие приказа Минкомсвязи попадут мессенджеры, социальные сети, сайты знакомств и другие онлайн-сервисы, зарегистрированные в реестре ОРИ Роскомнадзора : «ВКонтакте», «Одноклассники», "Яндекс" , Rambler, Mail.Ru , Snapchat, Telegram и другие.

По оценкам Минкомсвязи, дополнительные затраты интернет-компаний с 500 тысячами активных пользователей составят около 20 миллионов рублей. Министерство приводит в пример затраты Rambler Group: 10,9 миллиона рублей разово, а также 120 тысяч рублей в месяц. В эту сумму войдут расходы на увеличение серверного парка, коммутаторы, программно-технические средства оперативно-розыскных мероприятий и разработку софта.

Расчет стоимости основан в том числе на данных разработчика решений систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-Транс». Так, цена отдельного аппаратно-программного комплекса для хранения информации — от 3,5 миллиона до 18,3 миллиона рублей. Модуль, установленный поверх уже существующих информационных систем компании, будет стоить от 750 тысяч до 1,8 миллиона рублей. Исходя из этих расчетов, Минкомсвязь полагает, что интернет-компании «могут быть готовы приступить к выполнению требований о хранении информации», пишет газета.

Минэкономразвития изданию сообщили, что проект приказа Минкомсвязи поступил, и заключение к нему будет подготовлено в начале августа.

Между тем, в июне 2017 года Mail.Ru Group оценивала разовые капитальные расходы группы на реализацию «закона Яровой» в 1,2–2 миллиарда долларов и дополнительные ежегодные операционные расходы в 80–100 миллионов долларов.