Россиянам бесплатно заменят аппаратуру системы «Платон»

Уже в этом году владельцы фур должны будут поменять бортовые устройства госсистемы «Платон», если они из получили в 2015 году.

Платить за новое устройство не придется. Замена будет бесплатной, но обязательной каждые три года. Это обусловлено требованиями ФСБ России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ), чтобы обеспечить надежность защиты данных пользователей от несанкционированного доступа.

Поменять бортовое устройство по истечению срока службы можно в любом центре облуживания пользователей системы «Платон» и при этом сдать старое в исправном состоянии и в полной комплектации, отмечается в сообщении оператора системы.

В личном кабинете пользователя системы будет указана точная дата окончания срока службы каждого бортового устройства. А за месяц до окончания срока службы устройства пользователя об этом уведомят. В личном кабинете можно будет выбрать и удобную для себя дату замены оборудования.