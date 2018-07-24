«Платон» бесплатно заменит бортовые устройства грузоперевозчикам

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замена бортовых устройств будет бесплатна для грузоперевозчиков — пользователей системы «Платон», говорится в сообщении оператора системы.

"В этом году начнется замена бортовых устройств государственной системы «Платон», полученных грузоперевозчиками в 2015 году. Эта обязательная процедура обусловлена требованиями ФСБ России к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Разрешенный срок их эксплуатации составляет три года. Замена устройств обеспечит сохранение надежности защиты данных пользователей системы от несанкционированного доступа. Бортовые устройства выдаются бесплатно для российских перевозчиков", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что трехлетний срок эксплуатации изначально указан в паспорте бортового устройства. Согласно текущим правилам взимания платы и условиям договора безвозмездного пользования, перевозчику необходимо заменить бортовое устройство по истечении срока службы в любом центре обслуживания пользователей, при этом сдать старое в исправном состоянии и в полной комплектации.

Для удобства грузоперевозчиков оператор системы «Платон» доработал личный кабинет пользователя, где указана точная дата окончания срока службы каждого бортового устройства, также говорится в сообщении.