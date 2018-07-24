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WSJ сообщила о взломе американских электросетей хакерами из России
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WSJ сообщила о взломе американских электросетей хакерами из России 

Ведомости 53 минуты назад
Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. Чиновники уверены, что за хакерами стоят российские власти.
Чтобы проникнуть в энергетическую инфраструктуру США, хакеры взломали системы фирм, которые занимаются обновлением программного обеспечения в компаниях, обслуживающих энергосистемы США общего пользования. Похитив личные данные сотрудников, злоумышленники получили доступ к системам управления электросетями. Потенциально это могло привести к перебоям с подачей электричества конечным потребителям и стать причиной блэкаута.
В министерстве внутренней безопасности заявили о нескольких сотнях компаний, ставших жертвами атак, которые продолжались весь прошлый год. Конкретных названий издание не приводит. Отмечается, что далеко не все пострадавшие могут быть в курсе того, что вообще подверглись взлому, а сами атаки могут продолжаться. Также не исключено, что преступники внесли изменения в настройки, что может привести к последующим сбоям.
15 марта службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.
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