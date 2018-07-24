Ещё
СМИ: русские хакеры смогли получить доступ к американским энергосетям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: русские хакеры смогли получить доступ к американским энергосетям 

BFM.RU 37 минут назад
Хакеры из группы, известной как Energetic Bear, которая якобы спонсируется Россией, получили в прошлом году доступ к компьютерам диспетчерских служб электрических сетей США, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Это, по мнению издания, чревато тем, что они могут вызвать отключение подачи электроэнергии.
Хакеры, используя различные уловки, добивались получения паролей от «сотен своих жертв» и получали доступ к корпоративным сетям поставщиков.
В настоящее время министерство пытается найти доказательства атак со стороны российских хакеров, которые, по его мнению, продолжают деятельность в этом направлении и пытаются автоматизировать атаки.
BFM.RU: последние новости
Конспирологи просят отдать им жидкость из черного саркофага В США создана группа по противодействию РФ в киберпространстве Президент Путин поддержал создание ФЦП по космическому проекту «Сфера»
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не доверяем России и никогда не будем»164
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»206
Путина попросили вмешаться еще в одну войну589
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»66
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение