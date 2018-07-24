СМИ: русские хакеры смогли получить доступ к американским энергосетям

Это, по мнению издания, чревато тем, что они могут вызвать отключение подачи электроэнергии.

Хакеры, используя различные уловки, добивались получения паролей от «сотен своих жертв» и получали доступ к корпоративным сетям поставщиков.

В настоящее время министерство пытается найти доказательства атак со стороны российских хакеров, которые, по его мнению, продолжают деятельность в этом направлении и пытаются автоматизировать атаки.