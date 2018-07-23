Число подписчиков YouTube-канала «России 24» превысило 2 000 000 

Количество подписчиков YouTube-канала «России 24» превысило два миллиона человек. И продолжает расти. На странице можно посмотреть прямой эфир, а также ролики.
Как уточняет телеканал «Россия 24», YouTube-страница канала делится на разделы — «Последние новости», «Экономика», «Спорт» (есть шанс вспомнить лучшее моменты мундиаля).
Руководитель новостного подразделения YouTube-канала ВГТРК Яна Чуманова добавила, что количество подписчиков канала увеличилось вдвое всего за 8 месяцев. «У нас еще вдвое увеличился охват уникальных пользователей, — сообщила она. — С 10 миллионов до почти 20 миллионов. На данный момент в рейтинге среди мировых новостных каналов в YouTube „Россия 24“ идет сразу за CNN и ABC-News».