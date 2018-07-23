Google соблюдает условия мирового соглашения с ФАС по делу об Android 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что Google в полном объеме выполняет условия мирового соглашения по делу о приложениях на платформе Android в РФ. Об это говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
"В настоящее время корпорация необходимые требования выполняет, штраф также выплачен в полном объеме в федеральный бюджет. ФАС России продолжает осуществлять постоянный мониторинг надлежащего исполнения этих требований компанией Google", — говорится в сообщении.
В мае 2017 года Google оплатил административный штраф в размере 438 млн рублей, наложенный ФАС, а также два штрафа по 500 тыс. рублей, назначенные структурам корпорации (Google Inc. и Google Ireland Ltd.) по делу о нарушении антимонопольного законодательства.
В апреле Google заключил мировое соглашение с ФАС по жалобе "Яндекса" сроком на шесть лет и девять месяцев. Соглашение предполагает, что корпорация отказывается от эксклюзивности своих приложений на Android — теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, «Яндекс» и Mail.ru Group) могут претендовать на место на главном экране. Судебная тяжба Google с ФАС длилась более полутора лет.