Google соблюдает условия мирового соглашения с ФАС по делу об Android

"В настоящее время корпорация необходимые требования выполняет, штраф также выплачен в полном объеме в федеральный бюджет. ФАС России продолжает осуществлять постоянный мониторинг надлежащего исполнения этих требований компанией Google", — говорится в сообщении.

В мае 2017 года Google оплатил административный штраф в размере 438 млн рублей, наложенный ФАС, а также два штрафа по 500 тыс. рублей, назначенные структурам корпорации (Google Inc. и Google Ireland Ltd.) по делу о нарушении антимонопольного законодательства.