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Слиты секретные инструкции Apple по починке iPhone
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Слиты секретные инструкции Apple по починке iPhone 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь YouTube Арман Хаджи (Arman Haji) выложили видео от Apple с инструкцией по ремонту устройств компании. Ролики были созданы для внутреннего использования, пишет Motherboard.
Два источника издания подтвердили подлинность материалов, однако в компании не ответили на запрос журналистов. В 11 видео показано, как с помощью специальных инструментов и аппаратов, также разработанных и запатентованных Apple, производится ремонт техники. Так, среди них инструкции по замене аккумулятора, дисплея, Taptic Engine и других компонентов iPhone X, а также материалы по ремонту MacBook и iMac Pro. Хаджи рассказал, что случайно наткнулся на ролики в Twitter.
«Из любопытства я скачал эти видео как только увидел. После того, как аккаунт опубликовавшего их пользователя отключили я решил, что их должны увидеть другие люди, поэтому выложил их на YouTube», — рассказал Хаджи изданию.
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