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Услуги ПФР проще всего получить через бесплатное мобильное приложение
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Услуги ПФР проще всего получить через бесплатное мобильное приложение 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Отделение ПФР по Адыгее напоминает жителям региона, что сегодня ряд услуг Пенсионного фонда России можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР.
Приложение доступно для платформ iOS и Android. Оно дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
«Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди государственных ведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.
С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.
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