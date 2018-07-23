Услуги ПФР проще всего получить через бесплатное мобильное приложение 

Отделение ПФР по Адыгее напоминает жителям региона, что сегодня ряд услуг Пенсионного фонда России можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР.
Приложение доступно для платформ iOS и Android. Оно дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
«Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди государственных ведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.
С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием.