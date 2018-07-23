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Число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 млрд человек
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Число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 млрд человек 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 23 июля /Синьхуа/ — Общее число пользователей сети 4G в Китае превысило 1,1 млрд человек, сообщили в Министерстве промышленности и информатизации КНР.
Данные показывают, что к концу июня текущего года число абонентов мобильного широкополосного доступа в интернет /3G и 4G/ в Китае достигло 1,26 млрд человек. На их долю пришлось 83,2 проц. от общего числа счетов мобильных телефонов.
По состоянию на конец июня число пользователей сети 4G трех главных телекоммуникационных компаний Китая достигло 1,51 млрд человек, увеличившись на 10,6 проц. в годовом исчислении. В первой половине года количество пользователей увеличилось на 92,29 млн человек, благодаря льготной политике мобильного интернет-трафика.
Доходы отрасли телекоммуникаций достигли 672 млрд юаней /99,44 млрд долл. США/ в первом полугодии при увеличении на 4,1 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Сеть 4G в Китае является крупнейшей в мире и продолжает расширяться. Согласно намеченной цели, в этом году будут построены 450 тыс. новых базовых станций сети 4G для того, чтобы расширить зону покрытия сигнала в зданиях, лифтах и других закрытых помещениях, а также на железных дорогах и автомагистралях. -0-
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