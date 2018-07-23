Ещё
Распределённый аналог YouTube заработает в октябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Распределённый аналог YouTube заработает в октябре 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Проект PeerTube собрал на краудфандинге 53 100 евро на первый год своей работы. Начало его работы планируется в октябре, а сама платформа позиционируется как децентрализованный аналог YouTube. Отдельно отмечается, что видеоролики в новой системе нельзя удалить, также невозможно встроить в них рекламу.
Технически проект работает на принципе P2P, а сами ролики располагаются на устройствах пользователей. Это дешевле, чем держать хостинг и тратиться на распространение видео, особенно если те становятся вирусными.
PeerTube использует технологию WebTorrent, которая реализует протокол BitTorrent на уровне браузера. Это значит, что при одновременном просмотре видео его фрагменты будут отправляться другим пользователям. В компании заявили, что хотят разработать свою систему монетизации. Первым её элементом станет кнопка «Поддержать».
В целом, это ещё одна попытка уйти от централизованных систем, а значит, и контроля со стороны государств и корпораций. Проблема такого подхода состоит как раз в заинтересованности людей и количестве пользователей онлайн. Чем их больше, тем быстрее загружается видео. Однако это одновременно позволит размещать любой контент, вне зависимости от его допустимости, что может стать проблемой.
Игромания.ру: последние новости
Опубликованы кодовые названия Google Pixel 3 и Pixel 3 XL СМИ: ОС Fuchsia заменит Android, Wear OS и Chrome OS уже через пять лет «Яндекс» готовит свой умный дом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»196
Россияне взбунтовались из-за нового налога405
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль24
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе269
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики15
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение