Распределённый аналог YouTube заработает в октябре

Проект PeerTube собрал на краудфандинге 53 100 евро на первый год своей работы. Начало его работы планируется в октябре, а сама платформа позиционируется как децентрализованный аналог YouTube. Отдельно отмечается, что видеоролики в новой системе нельзя удалить, также невозможно встроить в них рекламу.

Технически проект работает на принципе P2P, а сами ролики располагаются на устройствах пользователей. Это дешевле, чем держать хостинг и тратиться на распространение видео, особенно если те становятся вирусными.

PeerTube использует технологию WebTorrent, которая реализует протокол BitTorrent на уровне браузера. Это значит, что при одновременном просмотре видео его фрагменты будут отправляться другим пользователям. В компании заявили, что хотят разработать свою систему монетизации. Первым её элементом станет кнопка «Поддержать».

В целом, это ещё одна попытка уйти от централизованных систем, а значит, и контроля со стороны государств и корпораций. Проблема такого подхода состоит как раз в заинтересованности людей и количестве пользователей онлайн. Чем их больше, тем быстрее загружается видео. Однако это одновременно позволит размещать любой контент, вне зависимости от его допустимости, что может стать проблемой.