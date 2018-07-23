30% подписчиков Netflix пользуются премиальной подпиской

По данным нового отчета Parks Associates о рынке OTT видео, 30% подписчиков Netflix пользуются премиальной подпиской на сервис, по сравнению с 21% в 2017 году.

В то же время, число пользователей базового пакета сократилось с 35% в конце 2017 года до 27% в начале 2018. Изменения произошли несмотря на повышение цены на премиальный пакет, которое случилось в октябре 2017 года.

«Изменение отражает тренды в отрасли, помимо Netflix», — сказал Бретт Саппингтон, старший директор исследований Parks Associates.

«Базовый пакет Netflix ограничен одним устройством и SD-качеством, тогда как премиальный план дает возможность просмотра на четырёх устройствах и доступ к контенту в Ultra HD. В большом числе домохозяйств с ОТТ подпиской по несколько пользователей, и они хотят смотреть схожий контент одновременно. Вместо того, чтобы соревноваться, кто будет смотреть контент, они предпочитают заплатить больше за удобство параллельного просмотра. И при этом они хотят смотреть контент на ТВ, а значит качество HD обязательное условие. Спрос на Ultra HD низкий, но он растет».

ИСТОЧНИК: Broadband TV News