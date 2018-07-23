Ещё
30% подписчиков Netflix пользуются премиальной подпиской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

30% подписчиков Netflix пользуются премиальной подпиской 

Ruvod.com 4 часа назад
Фото: Ruvod.com
По данным нового отчета Parks Associates о рынке OTT видео, 30% подписчиков Netflix пользуются премиальной подпиской на сервис, по сравнению с 21% в 2017 году.
В то же время, число пользователей базового пакета сократилось с 35% в конце 2017 года до 27% в начале 2018. Изменения произошли несмотря на повышение цены на премиальный пакет, которое случилось в октябре 2017 года.
«Изменение отражает тренды в отрасли, помимо Netflix», — сказал Бретт Саппингтон, старший директор исследований Parks Associates.
«Базовый пакет Netflix ограничен одним устройством и SD-качеством, тогда как премиальный план дает возможность просмотра на четырёх устройствах и доступ к контенту в Ultra HD. В большом числе домохозяйств с ОТТ подпиской по несколько пользователей, и они хотят смотреть схожий контент одновременно. Вместо того, чтобы соревноваться, кто будет смотреть контент, они предпочитают заплатить больше за удобство параллельного просмотра. И при этом они хотят смотреть контент на ТВ, а значит качество HD обязательное условие. Спрос на Ultra HD низкий, но он растет».
ИСТОЧНИК: Broadband TV News
Ruvod.com: последние новости
Стриминговый сервис DC раскрыл стоимость подписки Число подписчиков платного ТВ в странах бывшего СССР достигло 52,5 млн В Netflix уверены, что следующие 100 млн подписчиков придут из Индии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»196
Россияне взбунтовались из-за нового налога405
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль24
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе269
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики15
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение