Клиенты ВТБ перевели по номеру телефона 35 млрд рублей

За первое полугодие 2018 г. пользователи ВТБ-Онлайн совершили более 4,5 млн денежных переводов по номеру телефона без ввода полных реквизитов счета получателя. Общий объем отправленных средств превысил 35 млрд рублей. Число операций и оборот по ним ежемесячно увеличивается на 7%.

В мобильном приложении проведение денежных переводов по номеру телефона позволяет совершить операцию по упрощенной схеме. Клиент может не вводить номер получателя вручную, а просто выбрать его в списке контактов.

На сегодняшний день 90% переводов приходится на мобильную версию ВТБ-Онлайн, 10% — на интернет-банк. Пользователи смартфонов на Android совокупно отправляют больше переводов, чем владельцы устройств на iOS (50,4% к 49,6% соответственно). Однако средняя сумма операции у обладателей iPhone/iPad на 34% выше.