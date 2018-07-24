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В США опять ищут российских хакеров, уничтожающих электросети
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В США опять ищут российских хакеров, уничтожающих электросети 

Вести.Ru 1 час назад
Американская газета Wall Street Journal утверждает, что якобы спонсируемые РФ хакеры из группы Energetic Bear подключились в прошлом году к компьютерам диспетчеров электрических сетей США. А это может привести к отключениям электроэнергии.
Издание утверждает, что хакеры добывали у своих жертв пароли с помощью различных хитростей и получали доступ к корпоративным сетям. Сейчас министерство ищет доказательства атак со стороны России, которая к тому же пытается эти атаки автоматизировать, сообщает "Интерфакс".
Кстати, в атаках на американские институты обвиняют не только Россию, но и КНДР с Китаем. Жертвами китайцев, как сообщалось в апреле, стали операторы спутников, телекоммуникационные предприятия и оборонные подрядчики.
Тогда же, в апреле, The Times приводила мрачные прогнозы экспертов: «Произошла атака, и эта атака может стать первой схваткой в битве, которая может привести к войне. Киберхолодная война продолжается, и мы будем ждать реакции России в ближайшие дни. Мы должны приготовиться».
Россию любит обвинять не только США (последний стереотип, распространяемый мировыми СМИ с подачи американских — вмешательство в выборы), но и их партнер Великобритания. В апреле, например, пресс-секретарь британского правительства комментировал утверждения Лондона, что хакеры из России атакуют сети государственных ведомств.
По его словам, это еще один пример того, что, мол, Россия игнорирует международные нормы и мировой порядок и «путем кибершпионажа пытается подорвать правительства и дестабилизировать бизнес».
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