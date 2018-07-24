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«Российские хакеры» поставили под угрозу энергоснабжение США
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«Российские хакеры» поставили под угрозу энергоснабжение США 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Группа хакеров «Стрекоза» (Dragonfly) получила возможность отключить энергоснабжение США, заявили в американском министерстве внутренней безопасности.
МВБ считает, что хакеры провели продолжительную компанию, в результате которой взломали системы электроэнергетических фирм, получив доступ к защищенным и изолированным сетям.
Руководитель департамента по анализу систем промышленной безопасности министерства Джонатан Гомер заявил, что хакеры могли бы нарушить энергоснабжение страны, передает РИА «Новости».
Указывается, что хакерской атаке подверглись сотни предприятий. Не исключено, что выявлены еще не все жертвы хекеров.
По словам главы департамента, «Стрекоза», получив прямой доступ к энергосетям, собирала данные об их устройстве и контроле.
Конкретные компании, которые подверглись кибератаке, не называются.
Власти США считают «Стрекозу» российской группой хакеров.
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