Сайт орловского городского парка атаковали хакеры 

Администрация городского парка культуры и отдыха Орла попросила не заходить на сайт учреждения. Предупреждение опубликовано в официальной группе в «ВК».
«Мы были атакованы хакерами, — указано в сообщении. — В результате на сайте был размещён вредоносный вирус, который может поразить ваши компьютеры. В настоящее время принимаются все усилия для устранения последствий атаки».
Администрация парка приносит извинения за неудобства и обещает держать читателей в курсе.
Орловский Городской Парк (официальная страница)
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