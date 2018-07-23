Сайт орловского городского парка атаковали хакеры

Администрация городского парка культуры и отдыха Орла попросила не заходить на сайт учреждения. Предупреждение опубликовано в официальной группе в «ВК».

«Мы были атакованы хакерами, — указано в сообщении. — В результате на сайте был размещён вредоносный вирус, который может поразить ваши компьютеры. В настоящее время принимаются все усилия для устранения последствий атаки».

Администрация парка приносит извинения за неудобства и обещает держать читателей в курсе.

Орловский Городской Парк (официальная страница)