Цены на установку бухгалтерских приложений ОФД подскочили за месяц в 2 раза

За месяц (сравнивались первые 2 недели июня и 2 недели июля) отмечен общий рост объема установленных сервисов такого профиля в два раза. При этом число скачиваний ряда специализированных приложений на market.platformaofd.ru возросло в 5-6 раз.

Пользователи чаще всего приобретают в маркетплейсе ОФД сервис «1С: Бухгалтерия. Синхронизация». Он подходит как интернет-магазинам, магазинам формата «у дома», небольшим сетям, киоскам, ресторанам, кафе, аптекам, салонам красоты и ряду других сегментов бизнеса. Число его скачиваний за месяц выросло на 112%.

Это приложение позволяет самостоятельно формировать первичную бухгалтерскую отчетность, за счет того, что поступившие в ОФД данные касс обрабатываются и синхронизируются с программой 1С. В зависимости от заданных параметров, в отчете можно видеть прибыль, количество возврата по товарам. Бухучет можно составлять на основе данных одной или нескольких подключенных онлайн-касс. Поддерживается создание номенклатуры, загрузка кассовых и складских документов, аналитический блок.

Еще более заметную динамику — рост скачиваний в 6 раз — показал сервис «Выгрузка в 1С». Предприниматель, товаровед, кассир или бухгалтер с его помощью могут выгрузить в программу 1С отчеты розничных продаж на основании данных ОФД, работать с номенклатурой товаров. Выгрузка отчетов избавляет пользователя от ручного заполнения карточек с наименованием товаров и услуг, что особенно востребовано у ритейла с широким ассортиментом продукции.

Как новыми сервисами ОФД пользуются предприниматели — в сюжете на ютуб-канале.

Магазин приложений ОФД доступен на ресурсе market.platformaofd.ru, а также в личном кабинете клиента «Платформа ОФД».