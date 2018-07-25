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Движение «Россия выбирает» сообщило, что Facebook и Instagram удалили его аккаунты
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Движение «Россия выбирает» сообщило, что Facebook и Instagram удалили его аккаунты 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Аккаунты общественного движения по наблюдению за выборами в РФ «Россия выбирает» были удалены в Facebook и Instagram, а также был заблокирован аккаунт в Twitter, все это произошло без объяснения причин со стороны социальных сетей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе движения со ссылкой на его сооснователя и федерального координатора «Национального общественного мониторинга» Елену Бабченкову.
"Facebook и Instagram удалили аккаунты движения, Twitter приостановил доступ к аккаунту движения и моему собственному без всякого предупреждения. Думаю, это связано с нашей деятельностью по наблюдению за выборами в России", — приводит слова Бабченковой пресс-служба.
По ее словам, площадки, которые позиционируют себя как самые открытые и демократичные, блокируют и удаляют аккаунты пользователей и общественных организаций. «Нам очень жаль, что это происходит, что такие популярные сервисы, по сути, осуществляют цензуру», — подчеркнула она.
В свою очередь, сооснователь движения «Россия выбирает» Александр Закускин, слова которого также приводит пресс-служба, заявил о том, что движением были направлены запросы в службы технической поддержки социальных сетей. «Однако до настоящего времени никакого ответа по поводу причин блокировки и удаления аккаунтов не получили», — сообщил Закускин.
Общественное движение по наблюдению за выборами «Россия выбирает» осуществляло наблюдение на выборах президента РФ 18 марта в рамках ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг».
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