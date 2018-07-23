Smart drugs — легальный способ стать лучше?

Невролог Николай Павлов и психофизиолог Илья Захаров помогут разобраться, как работают ноотропы, электромагнитные воздействия на мозг и когнитивные тренажеры разных видов, расскажут, что думает наука и медицина про безопасность и пользу этих методов. Участники встречи вместе со специалистами обсудят плюсы, минусы и подводные камни улучшения работы мозга.

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