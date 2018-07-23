Возвращение космических экипажей на Землю

Александр Хохлов , инженер-конструктор Центрального НИИ робототехники и технической кибернетики, расскажет о том, как проходят космические посадки сейчас и как они проходили в прошлом, а также поделится собственными впечатлениями о наблюдении за всеми этапами приземления экипажа корабля «Союз МС-07» в степи Казахстана

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