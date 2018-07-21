Павел Дуров впервые попал в топ самых влиятельных людей до 40 лет

Широко известный американский журнал Fortune впервые включил российского программиста и бизнесмена Павла Дурова в перечень самых влиятельных молодых лидеров. В ежегодном рейтинге, который опубликован на сайте издания, россиянин занимает 25-е место.

Создатель мессенджера Telegram и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в этом году был признан одним из самых влиятельных людей до 40 лет. Он впервые попал в почетный топ-40 и занял 25-е место, что можно считать большим успехом. Первое место разделили 34-летний основатель Facebook Марк Цукерберг и 34-летний Кевин Систром.

На втором месте расположились 34-летние Джон Зиммер и Логан Грин, руководители транспортной компании Lyft, которые были названы одними из самых успешных молодых бизнесменов последнего десятилетия. Третье место занимает 39-летний главный управляющий и сооснователь китайской онлайн-компании Meituan-Dianping Ван Син. Напомним, сейчас Дуров борется с запретами Telegram в России Иране . Еще в 2014-м он лишился созданной им соцсети «ВКонтакте» и сосредоточил силы на разработке мессенджера. Успехи Павла в профессиональной деятельности нельзя не признать, с чем его и поздравляют пользователи сети: «Молодец, один из самых умных и талантливых молодых людей!» «Берем пример, он в свои годы сколотил миллионы, крутой!»

«Эх, я хочу за него замуж, но Дуров явно не спешит жениться, просто радуется себе жизни…» «Не мужчина — мечта! Симпатичный, умный и баснословно богатый!» «До Цукерберга ему далеко, но все равно это достижение, поздравляем!» Павел Дуров высоко и небезосновательно ценит себя, но сравнение собственной персоны со спартанским царем Леонидом многим показалось слишком высокомерным.