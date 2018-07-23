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Опубликованы кодовые названия Google Pixel 3 и Pixel 3 XL
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Опубликованы кодовые названия Google Pixel 3 и Pixel 3 XL 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
По аналогии со «сладкими» названиями версий ОС Android, компания Google использует в качестве кодовых названий своих смартфонов Pixel названия различных видов рыб. И вот, судя по последней утечке, Google Pixel 3 и Pixel 3 XL будут называться Blueline () и Crosshatch.
Эти смартфоны, как ожидается, появятся уже в октябре и получат топовые характеристики, но при этом — одиночную основную камеру. Все «фишки» вроде эффекта боке и «умного размытия» реализуют за счёт программной обработки, как в Pixel 2 и Pixel 2 XL.
В числе других спецификаций отметим возросший до 6 ГБ объём оперативной памяти и процессор Snapdragon 845, а также новую версию Android Pistachio. К сожалению, иные характеристики не уточняются, однако, судя по топовому статусу Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, новинки будут на уровне других флагманов.
К слову, некоторые инсайдеры утверждают, что компания готовит и упрощённую версию Pixel, возможно даже на базе Android Go. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что старшие «Пиксели» всегда были дорогими.
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