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Стриминговый сервис DC раскрыл стоимость подписки
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Стриминговый сервис DC раскрыл стоимость подписки 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
DC Universe, представленный ранее стриминговый сервис DC Comics, раскрыл детали стоимости подписки.
В ходе презентации на конференции Comic-Con в Сан Диего, DC объявили, что цена сервиса, который будет первоначально запущен в США осенью — составит $7,99/мес., а полная годовая подписка будет стоить $74,99.
Те пользователи, которые оформят предварительный заказ на подписку до запуска сервиса осенью 2018 получат дополнительные 3 месяца пользования сервисом на бесплатной основе.
Поклонники, принявшие участие в Comic-Con, имели возможность попробовать бета версию сервиса и исследовать его библиотеку фильмов, ТВ шоу и комиксов.
В заявлении DC Studios сказано: «Доступный на устройствах Apple, Android, Roku и Amazon Fire; с подборкой фильмов и ТВ-программ, DC Universe встает в ряд с Netflix, Hulu и другими цифровыми стриминговыми сервисами. Но при этом пользователи будут окружены тщательно отобранными видеоконтентом и комиксами. Являются ли они поклонниками Бэтмена или ждут новых релизов DC, например, Аквамена, наша задача — разрушить барьеры между одним супергероем и другим».
ИСТОЧНИК: Advanced Television
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