Ещё
Обзор инцидентов безопасности за период с 16 по 22 июля 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор инцидентов безопасности за период с 16 по 22 июля 2018 года 

SecurityLab.ru 1 час назад
Фото: SecurityLab.ru
Минувшая неделя оказалась чрезвычайно насыщенной сообщениями о различных масштабных утечках данных. В частности, в Сингапуре хакеры атаковали компьютеры крупнейшей в стране группы медицинских учреждений SingHealth. Злоумышленникам удалось похитить персональные данные 1,5 млн человек, в том числе нескольких высокопоставленных чиновников.
Жертвой кибератаки стала и крупнейшая американская диагностическая лаборатория LabCorp, в ходе котрой злоумышленники попытались получить доступ к конфиденциальным медицинским записям миллионов клиентов компании. По словам представителей корпорации, на данный момент нет доказательств, что утечка данных действительно произошла. Расследование инцидента продолжается.
Один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире компания Telefonica допустила утечку данных, в ходе которой была раскрыта личная и финансовая информация миллионов испанских пользователей платного телевидения Movistar. Из-за ошибки, допущенной при создании сайта Movistar, любой владелец учетной записи мог просматривать персональные данные других пользователей.
Сотни тысяч избиратели в США снова стали жертвами утечки данных, в этот раз из-за небрежности, допущенной фирмой Robocent, предоставляющей информацию для политических кампаний. Robocent хранила данные на незащищенном сервере Amazon S3, доступ к которому без пароля мог получить любой желающий. Бакет содержал порядка 2,6 тыс. файлов с различной информацией, включая полные имена, домашние адреса, телефонные номера, даты рождения, сведения о возрасте, политических взглядах, национальности, образовании и используемом языке.
На минувшей неделе стало известно об утечке данных, затронувшей несколько тысяч пользователей облачного хранилища Mega. Эксперты обнаружили обнаружили в Сети текстовый файл, содержащий более 15,5 тыс. электронных адресов и паролей, а также списки файлов пользователей.
В Бразилии сотрудники полиции задержали четырех человек по подозрению в кибератаках на смартфоны известных политических деятелей, в том числе соратников президента страны Мишела Темера. Мошенники получали доступ к спискам контактов политиков и начинали выпрашивать средства у их знакомых.
Госструктуры Украины стали объектом очередной кампании по кибершпионажу, в рамках которой злоумышленники заражали компьютеры жертв вредоносным ПО для хищения данных и аудиозаписи разговоров. В ходе операции атакующие использовали трояны Vermin, Sobaken и Quasar.
Американские власти заподозрили Иран в подготовке масштабных кибератак на США и ряд европейских стран. По имеющимся данным, хотя Иран и готовится к проведению хакерских атак, в настоящее время нет свидетельств, что они будут осуществлены в ближайшем будущем. Тем не менее, в связи с риском США предпринимают меры по усилению кибербезопасности, а также предупреждают союзников и изучают методы реагирования на киберугрозы.
SecurityLab.ru: последние новости
Киберкомандование США создало рабочую группу по борьбе с угрозой со стороны РФ Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв Принадлежащий PayPal сервис Venmo раскрывает данные своих клиентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор323
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли97
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России102
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение