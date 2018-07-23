Обзор инцидентов безопасности за период с 16 по 22 июля 2018 года

Минувшая неделя оказалась чрезвычайно насыщенной сообщениями о различных масштабных утечках данных. В частности, в Сингапуре хакеры атаковали компьютеры крупнейшей в стране группы медицинских учреждений SingHealth. Злоумышленникам удалось похитить персональные данные 1,5 млн человек, в том числе нескольких высокопоставленных чиновников.

Жертвой кибератаки стала и крупнейшая американская диагностическая лаборатория LabCorp, в ходе котрой злоумышленники попытались получить доступ к конфиденциальным медицинским записям миллионов клиентов компании. По словам представителей корпорации, на данный момент нет доказательств, что утечка данных действительно произошла. Расследование инцидента продолжается.

Один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире компания Telefonica допустила утечку данных, в ходе которой была раскрыта личная и финансовая информация миллионов испанских пользователей платного телевидения Movistar. Из-за ошибки, допущенной при создании сайта Movistar, любой владелец учетной записи мог просматривать персональные данные других пользователей.

Сотни тысяч избиратели в США снова стали жертвами утечки данных, в этот раз из-за небрежности, допущенной фирмой Robocent, предоставляющей информацию для политических кампаний. Robocent хранила данные на незащищенном сервере Amazon S3, доступ к которому без пароля мог получить любой желающий. Бакет содержал порядка 2,6 тыс. файлов с различной информацией, включая полные имена, домашние адреса, телефонные номера, даты рождения, сведения о возрасте, политических взглядах, национальности, образовании и используемом языке.

На минувшей неделе стало известно об утечке данных, затронувшей несколько тысяч пользователей облачного хранилища Mega. Эксперты обнаружили обнаружили в Сети текстовый файл, содержащий более 15,5 тыс. электронных адресов и паролей, а также списки файлов пользователей.

Бразилии сотрудники полиции задержали четырех человек по подозрению в кибератаках на смартфоны известных политических деятелей, в том числе соратников президента страны Мишела Темера. Мошенники получали доступ к спискам контактов политиков и начинали выпрашивать средства у их знакомых.

Госструктуры Украины стали объектом очередной кампании по кибершпионажу, в рамках которой злоумышленники заражали компьютеры жертв вредоносным ПО для хищения данных и аудиозаписи разговоров. В ходе операции атакующие использовали трояны Vermin, Sobaken и Quasar.