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Опубликован инструмент для защиты от слежки
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Опубликован инструмент для защиты от слежки 

SecurityLab.ru 1 час назад
На портале для разработчиков GitHub опубликован инструмент под названием WindowsSpyBlocker, предназначенный для защиты от шпионажа и/или отслеживания пользователей компьютеров на базе Windows.
Приложение, написанное на языке Go, захватывает и анализирует сетевой трафик с помощью утилит qemu -net dump, Wireshark, Sysmon и Proxifier. Инструмент WindowsSpyBlocker может работать на системах под управлением Windows 7, 8.1, 10.
Напомним, ранее эксперты представили фреймворк под названием «007», предназначенный для проверки (и исправления) фрагментов бинарного кода на предмет уязвимости к атакам Spectre. Кроме того, в Сети появился новый сервис GrayhatWarfare для поиска незащищенных серверов Amazon S3.
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