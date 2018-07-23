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Узнать о положенных социальных услугах вологжане могут на сайте ЕГИССО
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Узнать о положенных социальных услугах вологжане могут на сайте ЕГИССО 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Личный кабинет получателя социальных услуг в тестовом режиме запустили на портале Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Здесь вологжане могут узнать, какие услуги и льготы им положены.
Собранная на одном сайте информация особенно актуальна для тех, кто получает социальные выплаты по линии разных ведомств. Для доступа к ней необходима регистрация на портале Госуслуг.
Также сервис предоставляет социальный калькулятор. Он поможет определить право на получение различных социальных услуг. Нужно выбрать свой регион и указать льготную категорию. Сайт выдаст информацию о мерах социальной поддержки, положенных пользователю по месту жительства.
Как сообщает областной Пенсионный фонд, загрузка информации о получателях мер социальной поддержки находится на завершающем этапе. На текущий момент в ЕГИССО размещены данные о 413 тысячах жителей Вологодчины, которым положены различные виды соцподдержки.
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