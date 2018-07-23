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В Саратове автомобили ушли под воду в районе ВСО
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В Саратове автомобили ушли под воду в районе ВСО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Саратовские автолюбители сообщили о последствиях аномальных дождей в областном центре. Пользователи Сети поделились видеозаписью, на которой видно, как ряд автомобилей наполовину ушли под воду. Максимальное подтопление зафиксировано в районе ВСО.
Пользователи социальных сетей сообщают, что уровень подтопления превышает один метр. На фотографии, размещенной в паблике «МДПС — Саратов и Энгельс» можно увидеть, как фура более, чем наполовину ушла под воду. Один из пользователей Сети два часа назад сообщил, что под мостом на ВСО глубина подтопления составляла один метр. Вероятно, к обеду уровень воды успел подняться выше указанной отметки.
По утверждению жителей областного центра, на указанном участке автодороги подтопления случаются нередко в случае обильных дождей. Пользователи Сети советуют автолюбителям объезжать мост по улице 50 лет Октября. Напомним, накануне из-за сильных осадков под водой оказался городской парк и центральная площадь в Энгельсе.
Фото:pixabay.com
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