В Саратове автомобили ушли под воду в районе ВСО

Саратовские автолюбители сообщили о последствиях аномальных дождей в областном центре. Пользователи Сети поделились видеозаписью, на которой видно, как ряд автомобилей наполовину ушли под воду. Максимальное подтопление зафиксировано в районе ВСО.

Пользователи социальных сетей сообщают, что уровень подтопления превышает один метр. На фотографии, размещенной в паблике «МДПС — Саратов и Энгельс» можно увидеть, как фура более, чем наполовину ушла под воду. Один из пользователей Сети два часа назад сообщил, что под мостом на ВСО глубина подтопления составляла один метр. Вероятно, к обеду уровень воды успел подняться выше указанной отметки.

По утверждению жителей областного центра, на указанном участке автодороги подтопления случаются нередко в случае обильных дождей. Пользователи Сети советуют автолюбителям объезжать мост по улице 50 лет Октября. Напомним, накануне из-за сильных осадков под водой оказался городской парк и центральная площадь в Энгельсе

Фото:pixabay.com