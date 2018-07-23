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Появились фотографии передней и задней панелей смартфона Tesla
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Появились фотографии передней и задней панелей смартфона Tesla 

iPhones.ru 19 минут назад
Фото: iPhones.ru
Никто даже и не думал, что Tesla выпустит собственный смартфон. Зачем это, когда она является инновационном в автомобилестроении?
Тем не менее, похоже, что компания всё-таки работает над собственным смартфоном. Источник утверждает, что это «первое в мире изображение будущего смартфона Tesla Quadra».
Судя по фотографии, смартфон будет оснащён большим экраном с вырезом под камеру в стиле iPhone X. Кроме того, устройство получит двойную основную камеру.
Пока, правда, неясно, как гаджет будет идентифицировать пользователя. На задней панели разместился только логотип компании, но сканера отпечатков пальцев там нет.
Вероятно, Tesla разместит его под стеклом, либо применит технологию распознавания пользователя по лицу. Ждёте этот люксовый смартфон?
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