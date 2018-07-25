Facebook призвали собирать меньше данных пользователей

Топ-менеджер Facebook призвал соцсеть собирать меньше данных пользователей

Руководитель отдела информационной безопасности Facebook Алекс Стамос , уходящий в отставку на фоне скандала с незаконным использованием данных десятков миллионов пользователей соцсети, направил меморандум сотрудникам под названием «Тяжелая неделя». В нем он призвал коллег к реформам в работе социальной сети. Об этом сообщает BuzzFeed cо ссылкой на документ.

В письме Стамос призвал призвал компанию пожертвовать краткосрочным ростом и сократить количество данных пользователей, которые она собирает. Руководитель отдела информационной безопасности Facebook подчеркнул, что скандал с утечкой данных минимум 87 млн пользователей, а также история с возможным вмешательством России в американские президентские выборы, затронувшая соцсеть, результат «десятков тысяч небольших решений, принятых за последнее десятилетие».

«Нам необходимо перестать собирать данные там, где это возможно, и сохранять их только до тех пор, пока они нужны для обслуживания интересов пользователей», — подчеркнул Стамос.

Он призвал создать пользовательский интерфейс, который «обеспечит честность и уважение, а не оптимизацию», указывает издание.

Представитель Facebook подтвердил Financial Times подлинность документа. Сам Стамос не ответил на запрос газеты.

Издание отмечает, что таким образом Стамос попытался создать новую повестку для компании, которая оказалась в центре сразу нескольких скандалов, связанных с данными ее пользователей, а также распространением дезинформации с помощью соцсети. Письмо, по данным издания, было разослано в марте, спустя шесть дней после публикаций о том, что Cambridge Analytica, которая сотрудничала с Facebook, незаконно использовала данные ее пользователей.