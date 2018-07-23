Кремль обяжет региональные власти отвечать на жалобы в соцсетях

Кремль планирует обязать региональные власти реагировать на критику населения в соцсетях и собирается отслеживать эту работу, используя сервис «Медиалогии». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Новая система мониторинга «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать важные сообщения в пяти социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассниках». Мониторинг ведется по ключевым словам, его результаты попадают к региональному администратору. Тот решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей, и сортирует темы по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов.

По каждому «инциденту» ведется статистика, доступная в реальном времени местным властям и сотрудникам администрации президента . За ответами местных властей в соцсетях в администрации президента наблюдает Управление по общественным проектам.