Ещё
Кремль обяжет региональные власти отвечать на жалобы в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль обяжет региональные власти отвечать на жалобы в соцсетях 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Кремль планирует обязать региональные власти реагировать на критику населения в соцсетях и собирается отслеживать эту работу, используя сервис «Медиалогии». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Новая система мониторинга «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать важные сообщения в пяти социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассниках». Мониторинг ведется по ключевым словам, его результаты попадают к региональному администратору. Тот решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей, и сортирует темы по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов.
По каждому «инциденту» ведется статистика, доступная в реальном времени местным властям и сотрудникам администрации президента. За ответами местных властей в соцсетях в администрации президента наблюдает Управление по общественным проектам.
В «Медиалогии» РБК сообщили, что изначально «Инцидент» разрабатывался для компаний, которым нужно управлять репутацией бренда в соцсетях. Региональные власти заказывают систему непосредственно у «Медиалогии».
ТВ Центр: последние новости
Кремль обяжет региональные власти отвечать на жалобы в соцсетях Трамп раскритиковал решение ЕС оштрафовать Google Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор323
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли97
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России102
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение