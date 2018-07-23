Ещё
Власть будет мониторить сообщения в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власть будет мониторить сообщения в соцсетях 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент». Она будет отслеживать информационные поводы в соцсетях и реакцию на действия властей. Как пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле и региональных правительствах, изначально система создавалась для компаний, которым необходимо управлять репутацией своих брендов в соцсетях.
Но после шквала сообщений после трагедии в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» и реакцией на состояние мусорных полигонов в Подмосковье, было принято решение включить в мониторинг сообщения пользователей в соцсетях.
Специалисты, которых цитируют «Новые Известия», система мониторинга «Инцидент менеджмент» — это браузерная система. Таким образом, на рабочие компьютеры ничего не устанавливается, все находится на серверах.
Контроль отслеживает пять соцсетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг идет по ключевым словам, а результаты попадают к региональному администратору. И он решает, на какие сообщения власть обязана ответить. Далее эти данные переправляются в региональные министерства или муниципалитеты, те должны ответить на сообщение в соцсетях в течение суток.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Аналитик: Списать Android за счет новой ОС у Google не получится «Из области научной фантастики». Эксперт о кремлевской системе мониторинга соцсетей Персональные данные клиентов Сбербанка и ВТБ попали в «Яндекс»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор337
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли99
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России106
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение