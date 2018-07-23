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500 орловских компаний «в плюсе» с «Ростелекомом»
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500 орловских компаний «в плюсе» с «Ростелекомом» 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Наряду с высокоскоростным доступом в интернет клиенты получают любой из предлагаемых сервисов: «Виртуальная АТС», «СМС-Реклама», «Видеонаблюдение», «ИТВ для бизнеса», «Управляемый Wi-Fi».
Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:
«Я считаю, что наш пакет «Быть в плюсе» — одно из лучших решений для предприятий малого и среднего бизнеса. Это предложение для тех, кто умеет считать деньги и думает об эффективности. Получая два сервиса по сниженной цене, клиенты «Ростелекома» могут улучшить процесс управления компанией с существенной экономией средств. И хотя предложение стартовало не так давно, уже более пятисот предприятий Орловщины выбрали это предложение, что вполне может служить иллюстрацией моих слов».
Преимущества «Быть в плюсе» в том, что предприниматели сами выбирают, какой функционал включить в пакет. Можно раздавать сотрудникам и посетителям «Управляемый Wi-Fi» или подключить сервис «СМС реклама» и снизить затраты на информирование клиентов о предложениях компании. С сервисом «Видеонаблюдение» удобно контролировать работу предприятия из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Сервис «Интерактивное ТВ для бизнеса» — оптимальное решение для гостиниц, ресторанов, медцентров, фитнес-клубов и т.д. А самая популярная услуга пакета — «Виртуальная АТС» — позволяет пользоваться функционалом продукта всего за 1 рубль в месяц, да еще ежемесячно получать бесплатно до тысячи минут на исходящие звонки.
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