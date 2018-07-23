Ещё
В iOS 12 существенно расширятся возможности HomePod
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В iOS 12 существенно расширятся возможности HomePod 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
В iOS 12 существенно расширятся возможности HomePodНа днях Apple выпустила очередную бета-версию прошивки HomePod OS 12.0 beta для одноименной «умной» колонки. Это обновление распространяется в закрытом тестовом режиме и установить его могут лишь отдельные сотрудники магазинов компании.
По данным ресурса iGeneration, новая прошивка существенно расширяет возможности HomePod, которые станут доступны после релиза iOS 12.
HomePod научилась отвечать на телефонные звонки, активировать функцию Найти iPhone посредством Siri, а также запускать несколько таймеров одновременно.
Сейчас при подключенной к iPhone HomePod перенаправить звонок на колонку можно только после ответа на смартфоне. К тому же, колонка не имеет доступа к контактной книге пользователя.
Разработчики Apple в настоящее время активно тестируют функцию звонков и планируют добавить возможность чтения голосовых сообщений, а также поиска в истории звонков.
Возможности HomePod постепенно расширяются, но, пожалуй, не так быстро, как того хотелось бы конечным пользователям.
iPhones.ru: последние новости
Яндекс выпустит систему Яндекс.Модуль для управления умным домом Вышла iOS 12 beta 4 для разработчиков Знакомьтесь, это Belacam. Инстаграм с деньгами вместо лайков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор337
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли99
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России106
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение