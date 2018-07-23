В iOS 12 существенно расширятся возможности HomePod

В iOS 12 существенно расширятся возможности HomePodНа днях Apple выпустила очередную бета-версию прошивки HomePod OS 12.0 beta для одноименной «умной» колонки. Это обновление распространяется в закрытом тестовом режиме и установить его могут лишь отдельные сотрудники магазинов компании.

По данным ресурса iGeneration, новая прошивка существенно расширяет возможности HomePod, которые станут доступны после релиза iOS 12.

HomePod научилась отвечать на телефонные звонки, активировать функцию Найти iPhone посредством Siri, а также запускать несколько таймеров одновременно.

Сейчас при подключенной к iPhone HomePod перенаправить звонок на колонку можно только после ответа на смартфоне. К тому же, колонка не имеет доступа к контактной книге пользователя.

Разработчики Apple в настоящее время активно тестируют функцию звонков и планируют добавить возможность чтения голосовых сообщений, а также поиска в истории звонков.

Возможности HomePod постепенно расширяются, но, пожалуй, не так быстро, как того хотелось бы конечным пользователям.