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В Apple HomePod добавят долгожданные функции
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В Apple HomePod добавят долгожданные функции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
С релизом операционной системы iOS 12 «умная» колонка Apple обретет ряд недостающих функций. Одна из них касается полноценной поддержки телефона: вместо того чтобы начинать звонок на «айфоне» и переключаться на другой источник звука, пользователи смогут совершать и принимать вызовы прямо на HomePod.
За саму связь по-прежнему будет отвечать смартфон, так как смарт-колонка не располагает собственным сотовым модулем. Об этом сообщает французский сайт iGeneration, ознакомившийся с закрытой бета-версией iOS 12.
Еще одна новая функция — возможность запуска нескольких таймеров, как на динамиках Amazon Echo и Google Home. На кухне, например, можно будет установить один таймер для варки яиц, а другой — для запекания блюда в духовке.
Прочие улучшения iOS 12 для HomePod будут включать функцию «Найти iPhone» (Find My iPhone), которая позволит отыскать потерявшийся где-то в квартире смартфон, а также исправления, касающиеся подключения по Wi-Fi (сейчас при возникновении этой ошибки HomePod приходится перезагружать).
∎Продажи «умной» колонки Apple не оправдали надежд читайте также
Релиз iOS 12 ожидается в сентябре. Вместе с ней выйдут новые версии ОС для других продуктов Apple: watchOS 5, tvOS 12 и macOS 10.14 (Mojave).
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