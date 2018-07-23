Google была готова к кардинальным изменениям Android еще год назад

Google была готова изменить правила распространения ОС Android, снизив требования к производителям смартфонов, еще год назад, узнал Bloomberg . Такое решение поисковый гигант принял после уплаты очередного штрафа за создание монополии и препятствование развитию конкуренции в размере 2,4 млрд евро.

Источники, на которые ссылается Bloomberg, не раскрывают подробностей о возможных изменения в политике лицензирования ОС Android, но отмечают, что Google была согласна начать распространение фирменных приложений — цитата — «двумя разными способами». Что именно подразумевал поисковый гигант, неизвестно.

Android без приложений Google

Готовность Google устранить недостатки в фирменной ОС не нашли отклика у антимонопольщиков, которые предпочли проигнорировать предложенный компанией из Маунтин-Вью проект изменений Android. Единственное, что известно наверняка, — это отказ чиновников от урегулирования спора во внесудебном порядке.

На прошлой неделе Антимонопольный комитет ЕС оштрафовал Google на рекордные 4,3 млрд евро за создание монополии путем навязывания производителям смартфонов фирменных приложений. В Google отказались признать законность штрафа и заявили о намерении обжаловать решение либо сделать Android платным.

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